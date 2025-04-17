«Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» оспорила передачу России 55% акций ПНТ

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал апелляционную жалобу компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» на свое решение о передаче в собственность РФ 55% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), а также об избавлении предприятия от иностранного контроля. Об этом говорится в материалах дела.

Напомним, соответствующее решение было вынесено 10 апреля 2025 года. «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» наряду с компаниями «Новомор Димитед», «Алмонт Холдингс Лимитед» и ПНТ выступала ответчиком по иску Генпрокуратуры. В рамках указанного решения был признан ничтожным ряд сделок с акциями «Петербургского нефтяного терминала», в результате чего в собственность РФ перешли 5546 голосующих акций, российскому владельцу осталось 4538 акций, а право собственности иностранного акционера на указанные ценные бумаги было полностью прекращено.

Решение суда первой инстанции было также оспорено главой совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Еленой Васильевой. Дату слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначили.

Ранее в руководстве «Петербургского нефтяного терминала» заявили, что удовлетворены решением арбитража изъять в пользу государства 55% акций АО.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «В ПНТ остались довольны изъятием».

Дарья Астанина