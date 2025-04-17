МИД РФ: США пошлинами на товары «выбивают преференции»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, вводя пошлины на импорт товаров из других стран, США «выбивают преференции». В отношении России американские власти пошлины не вводили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я могу сказать тремя словами: они выбивают преференции. Они не скрывают даже этого»,— сказала Мария Захарова на брифинге. Так она прокомментировала торговую политику администрации Дональда Трампа.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10% до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций (затем для 75 стран была введены пауза на 90 дней). Президент США объяснял, что против России меры не вводились, поскольку стороны «фактически не ведут бизнес».

Лусине Баласян