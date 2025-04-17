МИД РФ: США пошлинами на товары «выбивают преференции»
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, вводя пошлины на импорт товаров из других стран, США «выбивают преференции». В отношении России американские власти пошлины не вводили.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Я могу сказать тремя словами: они выбивают преференции. Они не скрывают даже этого»,— сказала Мария Захарова на брифинге. Так она прокомментировала торговую политику администрации Дональда Трампа.
2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10% до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций (затем для 75 стран была введены пауза на 90 дней). Президент США объяснял, что против России меры не вводились, поскольку стороны «фактически не ведут бизнес».