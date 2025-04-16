Главные новости за 16 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ГК «Автодор» начала проектирование первой очереди строительства платной магистрали КАД-2. Одновременно на портале Российской общественной инициативы (РОИ) петербуржцы разместили предложение об изменении трассировки второй кольцевой в Санкт-Петербурге. Активистов беспокоит экологическая угроза, которая, по их мнению, возникнет, если работы затронут Токсовские озера. Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Магистрали предлагают сменить направление».

Группа «Илим» займет 12 тыс. кв. м офисных помещений в здании бывшего Министерства внутренних дел Российской империи на набережной реки Фонтанки, 57, когда оно будет введено после реконструкции в 2026 году. Об этом «Ъ-СПб» рассказал председатель совета директоров АО «Группа "Илим"» Захар Смушкин. Оставшиеся 6 тыс. кв. м в историческом здании группа передаст на рынок, уточнил совладелец «Илим». Эксперты рынка недвижимости не скрывают, что офисы в такой локации очень быстро найдут интересантов среди лидеров рынка аренды. Подробнее – читайте в материале «Ъ-СПб».

Популярные российские сервисы для знакомств «Мамба» и Twinby одобрили идею маркировать анкеты судимых граждан, чтобы минимизировать риски для тех, кто находится в поиске отношений. Такую инициативу выдвинули в Госдуме, ссылаясь на успешный зарубежный опыт и печальную статистику в РФ, включая инцидент с изнасилованием девушки рецидивистом в Санкт-Петербурге. Письмо было направлено руководству полиции для обсуждения вариантов реализации задумки парламентариев. Между тем опрошенные «Ъ-СПб» эксперты скептически относятся к данному новшеству, считая такие меры избыточными. Подробнее об этом — в нашем материале.

АО «Газпром бытовые системы» планирует перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге и наладить производство холодильников и стиральных машин уже в 2025 году. Как пишет «Ъ», руководство компании подготовило модель будущих расходов и доходов вплоть до 2035 года. Сейчас ведется работа по наладке и настройке оборудования, подбору поставщиков сырья, созданию прототипов техники. Расконсервация производства крупной бытовой техники может стоить от $20 млн до $50 млн.

Правительство России выделит Петербургу порядка 100 млрд рублей на реализацию крупных проектов дорожного строительства в 2025 – 2030 годах, сообщила пресс-служба Смольного 16 апреля. Речь идет о 2-4 этапе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), достройке Московско-Дунайской развязки, строительстве нового путепровода на улице Салова на участке от Софийской улицы до улицы Седова. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность выделения федеральных средств на новый путепровод. Как и в случае с ШМСД, город будет вести строительство по схеме государственно-частного партнерства.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов стал почетным доктором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Торжественная церемония вручения ему диплома и мантии состоялась в среду, 16 апреля, в зале заседания ученого совета вуза. Сам господин Минниханов выразил глубокую признательность за оказанную честь, назвав петербургский Политех «безусловным лидером инженерного образования страны».

Новым судьей Конституционного суда РФ назначили экс-министра юстиции и бывшего первого запрокурора Петербурга Александра Коновалова. Информация об этом появилась на сайте представителей Фемиды 16 апреля. Кандидатуру господина Коновалова предложил президент России Владимир Путин, Совет Федерации поддержал решение. Новый судья КС РФ родился в Ленинграде в 1968 году. В 1992 году он окончил СПбГУ по специальности «Правоведение».

В Курортном районе Петербурга планируется построить новый загородный отель уровня «четыре звезды» «Место в Смолячково». Проект реализует ГК «Место». Первый для компании подобный объект появится на территории бывшего детского лагеря «Березка» на берегу Финского залива. Как сообщили «Ъ-СПб» в компании, общая площадь нового комплекса, который позиционируется как «пространство для перезагрузки реальности», составит 2,7 тыс. кв. метров. Он разместится на участке площадью 11,5 га. В этой локации предполагается капитально отремонтировать восемь корпусов 1970-х годов постройки.

Руководитель петербургского филиала государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Александр Павлов попал в дорожную аварию в Ленобласти. Об этом со ссылкой на свои источники 16 апреля сообщил 78.ru. По информации издания, ДТП произошло минувшей ночью в Гатчинском районе. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился возвращавшийся с работы господин Павлов, вылетел в кювет — водитель не справился с управлением. По предварительным данным, глава регионального отделения фонда отделался легкими ушибами.

Правительство Финляндии решило не открывать границу с Россией до дальнейшего уведомления и централизовать прием заявлений на убежище, сообщила пресс-служба кабинета министров Суоми 16 апреля. Соответствующее решение политики приняли из-за угроз, якобы исходящих от восточного соседа. Незадолго до этого Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии разъяснить решение по поводу закрытия пограничных переходов с Россией. Жалобу на финских политиков направили девять уроженцев России, проживающих в стране. По их словам, решение нарушает их права, поскольку поездки между Хельсинки и Петербургом были важной частью их жизни.

Санкт-Петербургское УФАС признало новые тарифы на парковку в аэропорту Пулково монопольно высокими и возбудило еще одно дело в отношении ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), сообщила 16 апреля пресс-служба ведомства. Напомним, предыдущее дело против ВВСС антимонопольщики возбудили летом 2024 года после повышения стоимости одного часа краткосрочной парковки на 75%. Тогда крытая парковка у входа с 16-й по 30-ю минуту повысилась в цене с 700 до 2 тыс. рублей. С января 2025 года оператор аэропорта ввел новое повышение тарифов.

Градостроительный совет Петербурга 16 апреля рассмотрел проект санаторного комплекса в поселке Солнечное. Объект планируется разместить по адресу Приморское шоссе, 381. Проект разработало ООО «Архитектурное бюро «А.Лен». Заказчиком выступило ООО «СЗ «Ривьера Парк». Члены Градсовета обсуждали, в частности, возможность сохранения на участке хвойных деревьев, также их заинтересовал выбранный тип застройки.