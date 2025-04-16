Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с РФ до дальнейшего уведомления
Правительство Финляндии решило не открывать границу с Россией до дальнейшего уведомления и централизовать прием заявлений на убежище, сообщает пресс-служба кабинета министров Суоми 16 апреля. Соответствующее решение политики приняли из-за угроз, якобы исходящих от восточного соседа.
Пункт пропуска на границе Финляндии и России. Очередь автомобилей на въезд в Финляндию. Сентябрь 2022 года.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Незадолго до этого Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии разъяснить решение по поводу закрытия пограничных переходов с Россией. Жалобу на финских политиков направили девять уроженцев России, проживающих в стране. По их словам, решение нарушает их права, поскольку поездки между Хельсинки и Петербургом были важной частью их жизни.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что помимо решения не открывать границы парламент Финляндии единогласно одобрил принятие закона о запрете для россиян, не являющихся резидентами, проводить сделки с недвижимостью в стране.