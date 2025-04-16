«Мамба», ама криминал

Популярные российские сервисы для знакомств «Мамба» и Twinby одобрили идею маркировать анкеты судимых граждан, чтобы минимизировать риски для тех, кто находится в поиске отношений. Такую инициативу выдвинули в Госдуме, ссылаясь на успешный зарубежный опыт и печальную статистику в РФ, включая инцидент с изнасилованием девушки рецидивистом в Санкт-Петербурге. Письмо было направлено руководству полиции для обсуждения вариантов реализации задумки парламентариев. Между тем опрошенные «Ъ-СПб» эксперты скептически относятся к данному новшеству, считая такие меры избыточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (партия «Новые люди») написала в своем Telegram-канале, что в Twinby (сервис для знакомств с тестированием на психологическую совместимость) позитивно оценили идею маркировки пользователей, которые ранее были судимы за преступления, связанные с домашним насилием (статьи 112, 115, 116.1, 117, 119 УК РФ). «В Twinby рассказали, что опыт маркировки о судимости уже применяется за рубежом и дает результаты: меньше насилия, больше доверия, честности и реальных, здоровых знакомств. Круто, что платформы готовы брать ответственность и внедрять полезные механизмы — не для формальности, а ради конкретной пользы для людей»,— указала она.

Ксения Горячева и ее коллега Ярослав Самылин адресовали данное предложение главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Однопартийцы привели статистику, согласно которой более половины молодых юзеров (55%) дейтинг-приложений сталкивались с «негативными инцидентами при общении — от мошенничества и шантажа до прямых угроз». В частности, 13% опрошенных получали угрозы физической расправы или изнасилования, а у 5% — доходило до реального насилия или агрессии при встрече. Подчеркивается, что особую обеспокоенность вызывают случаи, когда жертвами становятся женщины, вступившие в переписку с мужчинами, скрывшими информацию о наличии судимости за преступления насильственного характера.

В качестве одного из примеров депутаты выделили инцидент, случившийся в марте текущего года в Санкт-Петербурге, когда девушка познакомилась через подобную площадку с потенциальным ухажером, который явился на свидание с букетом статей. Как потом выяснилось, рецидивист имел за плечами целых семь судимостей, в том числе за наркотики, кражи и грабеж. «Он пригласил ее к себе домой, где напал на нее и изнасиловал. О криминальном прошлом мужчины она не знала»,— сказано в письме.

«Вместе с тем в 2022 году сотрудники полиции выявили 158 049 административных правонарушений, связанных с домашним насилием. Большинство из них — побои: 30 608 случаев было зафиксировано в ходе обходов, 122 289 — по заявлениям граждан. Эти цифры свидетельствуют о сохраняющемся значительном числе правонарушений, связанных с домашним насилием, и указывают на необходимость дополнительных мер защиты граждан»,— говорится в обращении.

Готовность внести свой вклад в формирование безопасной среды выразил также один из старейших сервисов для поиска пары «Мамба».

«Я, конечно, сторонник более плавного эволюционного развития. Мне кажется, сначала нужно, чтобы государство предоставило такой сервис API, чтобы мы могли подключиться и дать людям такую возможность. Посмотреть востребованность и ценность. А после этого уже требовать, чтобы это было обязательно. Мне кажется, что в таком требовательном, наглом формате это может людям не зайти. А в целом концептуально я такие вещи, конечно, поддерживаю»,— отметил в беседе с информагентством «НСН» гендиректор службы знакомств Андрей Бронецкий.

Одним из вариантов реализации введения маркировки госпожа Горячева называет проверку персональных данных через «Госуслуги», когда гражданин сам дает на это согласие, и если у него имеется судимость, то тогда появляется соответствующее обозначение. При этом, подчеркивает она, такие сведения не будут передаваться платформам и их администраторам.

В разговоре с «Ъ-СПб» бэкенд-разработчик сервиса Jobski Михаил Никитенко отметил, что теоретически реализовать такую задумку не так уж и сложно: «Пользователь авторизуется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), после чего сервис запрашивает у него доступ к данным. Когда он дает разрешение, то сервис по API получает всю необходимую информацию».

Однако, по мнению господина Никитенко, такое ноу-хау может вызвать серьезный отток пользователей, которые предпочтут площадки, не требующие от них личных данных и в принципе более анонимные.

Немало проблем лежит и в правовой плоскости. Как пояснил «Ъ-СПб» адвокат Олег Хандожко,152-ФЗ «О персональных данных» весьма скупо упоминает судимость как категорию, относящуюся к персональным данным. Тем не менее это является персональными данными, которые представляют собой особо чувствительную информацию для субъекта.

«Отметка о судимости на сайте знакомств не только не приведет к снижению мошеннических схем, но и сможет лишь усложнить ситуацию для пользователей. Судимость имеет срок погашения, кроме того, мошенники, именно как интеллектуальные преступники, найдут способ обойти такой маркер. Тем более что талантливые мошенники далеко не всегда попадают в поле зрения правоохранительных органов, в то время как люди, оказавшиеся за решеткой из-за трагических обстоятельств, столкнутся с дополнительными трудностями в социализации»,— полагает собеседник.

Петербургский адвокат Анастасия Пилипенко считает, что инициатива «Новых людей» нереализуема, так как Информационный центр МВД не имеет самих текстов приговоров по той же ст. 112 УК РФ. «Внедрять разделение на "домашнее" и "не домашнее" насилие надо на уровне следствия и дознания, потом судов, чтобы такая учетная графа была создана и в прокуратуре, и в судебном департаменте. И даже если создадут такое, то старые судимости по этим статьям туда не попадут».

С точки зрения безопасности, по ее словам, куда важнее обратить внимание на такие статьи, как «убийство» (ст. 105 УК РФ), «изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «разбой» (ст. 161 УК РФ), которые с домашним насилием напрямую связаны не всегда. «Разумно было бы маркировать тех, кто согласился предоставить сайту сведения об отсутствии судимости, какими-нибудь зелеными галочками. Принудительная маркировка судимых кажется мне избыточной»,— заключила госпожа Пилипенко.

Андрей Кучеров, Полина Пучкова