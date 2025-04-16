Градсовет Петербурга рассмотрел проект санатория в поселке Солнечное

Градостроительный совет Петербурга 16 апреля рассмотрел проект санаторного комплекса в поселке Солнечное. Объект планируется разместить по адресу Приморское шоссе, 381.

Проект разработало ООО «Архитектурное бюро «А.Лен». Заказчиком выступило ООО «СЗ «Ривьера Парк». Члены Градсовета обсуждали, в частности, возможность сохранения на участке хвойных деревьев, также их заинтересовал выбранный тип застройки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что территории завода «Красный Выборжец» планируют застроить жильем со второй попытки.

Дарья Астанина