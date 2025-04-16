Глава Татарстана Минниханов стал почетным доктором петербургского Политеха

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов стал почетным доктором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Торжественная церемония вручения ему диплома и мантии состоялась в среду, 16 апреля, в зале заседания ученого совета вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сам господин Минниханов выразил глубокую признательность за оказанную честь, назвав петербургский Политех «безусловным лидером инженерного образования страны».

«Искренне желаю университету Петра Великого новых успехов и достижений, а коллективу вуза — доброго здоровья и благополучия»,— заявил также глава Татарстана в ходе церемонии.

Звание «Почетный доктор СПбПУ» присваивается выдающимся деятелям науки, а также государственным, религиозным и общественным деятелям, ведущим большую работу в РФ и за рубежом, способствующим пропаганде в академической среде общечеловеческих и культурных ценностей. Почетный доктор СПбПУ имеет право принимать участие в заседаниях ученого совета вуза с правом совещательного голоса, читать лекции и проводить научные исследования в университете, пользоваться ресурсами университета, участвовать в конференциях, симпозиумах и научных чтениях, проводимых СПбПУ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный включил в реестр региональных памятников комплекс зданий Студенческого городка Политехнического университета. В состав объекта входят семь жилых корпусов, фабрика-кухня, механическая фабрика и клуб.

Андрей Цедрик