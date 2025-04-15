Путин пообещал обсудить адаптацию желающих переехать в Россию

Президент Владимир Путин заявил, что обсудит с коллегами процесс адаптации граждан, которые хотят переехать в Россию. Он подчеркнул, что стране нужны люди, разделяющие российские ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием»,— уточнил глава государства в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу инфраструктуры для жизни.

В 2024 году в Россию по программе добровольного переселения соотечественников переехало 31,7 тыс. человек. Большая часть — из Казахстана и Таджикистана. Как выяснил «Ъ», программой воспользовалось минимальное количество людей за 14 лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Переселенцев подвел язык».