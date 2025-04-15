Путин рассказал о ежегодном росте объемов аварийного жилья

Аварийное жилье в России будет расти на 2,2 млн кв. м. ежегодно, заявил президент Владимир Путин. По его словам, изнашивание жилой застройки происходит из-за того, что ресурс массовых серий домов, построенных в советское время, стремительно исчерпывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В новые квартиры до 2030 года должны переехать 345 тыс. человек, будет ликвидировано не менее 6,2 млн кв. м. непригодных для проживания зданий»,— подчеркнул президент в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу инфраструктуры для жизни.

Согласно подсчетам Dataflat.ru, в январе—феврале 2025 года объем сделок в новостройках Москвы в старых границах вырос по сравнению с 2024-м на 37% — до 562,6 тыс. кв. м. Ситуация на рынке жилья выглядит довольно благоприятно, но отрасль все же настаивает на введении новых мер господдержки, подобных льготной ипотеке.

Подробности — в материале «Ъ» «Москвичи вложились в бетон».