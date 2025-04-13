Главные новости за 7–13 апреля. Кавказ

Пассажиропоток международного аэропорта Ставрополь в первом квартале 2025 года достиг отметки в 118,7 тыс. человек. Этот показатель на 4,33% больше по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Объем инвестиций в основной капитал Ставрополя в 2024 году, не учитывая бюджетные средства, составил 132 млрд руб. при запланированных 111 млрд руб. Этот показатель на 28,5% превышает уровень 2023 года.

Объем оказанных платных медицинских услуг в Ставропольском крае по итогам 2024 года достиг 20 млрд руб., что на 2,9% превышает результат 2023 года.

Выручка ставропольской компании «Арнест ЮниРусь» достигла 7 млрд руб. Это в 1,5 раза больше показателя предыдущего года.

В Ставропольском крае по итогам первого квартала 2025 года одобрено 276 заявок на льготные кредиты для аграриев на сумму 14,5 млрд руб. Это на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Прокуратура добилась увольнения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском краев Кирилла Кузьмина с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Первый в истории Ставрополя роспуск городской думы пройдет 30 июня 2025 года. Причиной стало увеличение числа жителей краевой столицы, что по закону требует расширения представительного органа власти.

В 2025 году власти Ставропольского края выделят более 1 млрд руб. на субсидирование 10 проектов мелиорации. Это позволит ввести в эксплуатацию около 10 тыс. га орошаемых земель.

На автодороге Светлоград-Благодарный-Буденновск ночью 12 апреля в ДТП погибли двое подростков, еще двое были доставлены в больницу.

К началу 2025 года население Ставропольского края составило более 2,8 млн человек. В городах проживает 1,7 млн человек, в сельской местности - 1,1 млн жителей, сообщает Северо-Кавказстат.

Следователи установили причастность четырех несовершеннолетних к убийству 20-летнего жителя Пятигорска. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений.

Министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов ужесточил меры по обеспечению общественной безопасности во время проведения свадебных торжеств в республике после стрельбы кортеже.