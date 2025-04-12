Северо-Кавказстат: в Ставропольском крае проживает почти 3 млн человек

К началу 2025 года население Ставропольского края составило более 2,8 млн человека. В городах проживает 1 758 514 человек, в сельской местности - 1 125 849 жителей, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Ставрополь сохраняет статус крупнейшего города с населением 562 964 человека. За ним следуют Пятигорск с прилегающими населенными пунктами (211 304 жителя), Кисловодск (132 977), Ессентуки (124 038) и Невинномысск (113 112).

Среди муниципальных округов лидирует Шпаковский со 167 111 жителями. Второе место занимает Георгиевский округ, где проживает 157 087 человек. Замыкают список наиболее населенных территорий Минераловодский (130 145), Предгорный (110 618), Буденновский (105 937) и Изобильненский (103 379) округа.

Тат Гаспарян