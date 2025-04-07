В начале 2025 года пассажиропоток аэропорта Ставрополь превысил 118 тысяч человек

Пассажиропоток международного аэропорта Ставрополь в первом квартале 2025 года достиг отметки в 118,7 тыс. человек. Этот показатель на 4,33% больше по сравнению с январем-мартом 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора холдинга «Новапорт», управляющим аэропортом, Виктора Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«На международных рейсах с начала года обслужено 1,6 тыс. человек, что на 14,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— отметил Виктор Соловьев.

В первом квартале 2024 года аэропортом было обслужено 113,6 тыс. пассажиров. Таким образом, общий прирост пассажиропотока составил 4,5%.

В июле 2024 года аэропорт Ставрополя установил рекорд, обслужив 66,4 тыс. человек, что на 17% превысило показатели июля 2023 года.

Николай Аксенов