В 2024 году объем платных медуслуг на Ставрополье вырос до 20 млрд рублей

Объем оказанных платных медицинских услуг в Ставропольском крае по итогам 2024 года достиг 20 млрд руб., что на 2,9% превышает результат 2023 года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2023 году объем оказанных медуслуг в регионе составил 18,1 млрд руб. За последние пять лет, с 2019 года показатель увеличился на 62% (12,3 млрд руб. в 2019 году).

Николай Аксенов