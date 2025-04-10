Ставропольским аграриям одобрили 14,5 млрд рублей льготных кредитов

В Ставропольском крае по итогам первого квартала 2025 года одобрено 276 заявок на льготные кредиты для аграриев на сумму 14,5 млрд руб. Это на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил в Telegram-канале министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2024 году предприятия агропромышленного комплекса Ставрополья получили 5,7 млрд руб. в рамках господдержки. В реестре государственной поддержки числилось около 450 крупных производств и 1,5 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что ставропольские сельхозпроизводители получат 5 млрд рублей государственной поддержки в 2025 году. Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что в последние годы регион стал лидером по различным направлениям, включая растениеводство и плодоводство.

Николай Аксенов