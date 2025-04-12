На Ставрополье в ДТП погибли двое подростков, еще двое в больнице

На автодороге Светлоград-Благодарный-Буденновск Ставропольского края 12 апреля в 2:20 ночи в результате ДТП погибли двое подростков, еще двух пострадавших несовершеннолетних доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По данным ведомства, 16-летний подросток, управлявший автомобилем Lada Priora, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате происшествия водитель и 15-летняя пассажирка скончались на месте ДТП. Еще двое подростков 14 и 16 лет госпитализированы с серьезными травмами.

Несовершеннолетний за рулем не имел водительского удостоверения и опыта вождения. Никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Автомобиль принадлежал родственнику погибшего водителя. Следственные органы устанавливают обстоятельства, при которых подросток получил доступ к транспортному средству.

Тат Гаспарян