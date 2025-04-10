Прокуратура добилась увольнения бизнес-омбудсмена Ставрополья по утрате доверия

Прокуратура добилась увольнения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском краев Кирилла Кузьмина с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Ставропольского края Фото: сайт правительства Ставропольского края

В релизе говорится, что бизнес-омбудсмен пытался вмешаться в деятельность сотрудников Роспотребнадзора, проводивших проверку в кафе, принадлежащем его теще. «Чиновник оказывал давление на проверяющих, а также требовал от них не вносить в протоколы об административных правонарушениях формулировки, позволяющие пострадавшим от деятельности общепита гражданам обратиться в суд с заявлениями о возмещении морального вреда», — сообщает пресс-служба.

По данному факту прокурор региона Юрий Немыкин внес в адрес губернатора края Владимира Владимирова представление. По результатам рассмотрения представления бизнес-омбудсмен в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства подлежал увольнению в связи с утратой доверия, однако уволился по собственному желанию, говорится в сообщении.

Но прокурор с этим не согласился и через суд добился изменении основания увольнения уполномоченного. Теперь экс-чиновник считается уволенным «в связи с утратой доверия».

Михаил Волкодав