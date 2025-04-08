Выручка ставропольской компании «Арнест ЮниРусь» достигла 7 млрд рублей

В 2024 году косметическая компания «Арнест ЮниРусь» (бывшая «Юнилевер Русь»), базирующаяся в Ставропольском крае, увеличила чистую прибыль до 7,2 млрд руб. Это в 1,5 раза больше показателя предыдущего года, данные финансовой отчетности опубликованы в базе СПАРК-Интерфакс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выручка предприятия за отчетный период выросла на 15% — с 62 млрд руб. в 2023 году до 71,3 млрд руб. в 2024 году.

В марте 2025 года предприятие, ранее принадлежавшее транснациональному производителю Unilever, сменило название на «Арнест ЮниРусь» и обновило логотип. В прошлом году все активы Unilever в России и Беларуси были проданы АО «Группа Арнест».

Николай Аксенов