Власти Ставрополья выделят 1 млрд рублей на орошение 6 тысяч гектаров земель

В 2025 году власти Ставропольского края выделят более 1 млрд руб. на субсидирование 10 проектов мелиорации. Это позволит ввести в эксплуатацию около 10 тыс. га орошаемых земель, сообщил в Telegram-канале министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Планируемая площадь проектов составит более 6 тыс. га, однако фактический объем вводимых в эксплуатацию орошаемых земель прогнозируется на уровне около 10 тыс. га.

По итогам первого квартала регион планирует участвовать в отборе на субсидирование 12 проектов мелиорации на 2026 год. Их общая площадь составит 4,6 тыс. га с финансированием в 1,9 млрд руб.

В текущем году общий объем водоподачи в крае достигнет 1,7 млрд куб. м. Из них 220 млн куб. м (12% от плана) предназначены для орошения, а 8,4 млн куб. м (5% от плана) — для рыборазведения.

Площадь фактически орошаемых земель на Ставрополье составляет 103,3 тыс. га, что почти в полтора раза превышает показатель 2022 года. Регион располагает мелиоративным комплексом протяженностью более 2,5 тыс. км.

Николай Аксенов