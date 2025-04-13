Полиция КЧР усилила меры безопасности на свадьбах из-за стрельбы в кортеже

Министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов ужесточил меры по обеспечению общественной безопасности во время проведения свадебных торжеств в республике после стрельбы кортеже. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Сотрудники ГИБДД дежурят возле развлекательных заведений, оперативно реагируя на нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению случаев вождения в нетрезвом виде, превышения скоростного режима и других действий, угрожающих безопасности на дорогах.

Оперативный состав МВД КЧР работает над пресечением нарушений общественного порядка – хулиганства, употребления алкоголя в публичных местах и иных противозаконных действий. Основная задача усиленных мер – гарантировать безопасность граждан и предотвратить возможные происшествия во время свадебных мероприятий.

В МО МВД России «Хабезский» 7 апреля поступила информация о видеозаписи, на которой водитель Toyota Camry стрелял из предположительно травматического оружия в свадебной колонне. Нарушителей задержали сотрудники полиции, свою вину они признали. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Водители нескольких автомобилей из состава кортежа будут оштрафованы.

Тат Гаспарян