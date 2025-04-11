Первый в истории Ставрополя роспуск городской думы пройдет 30 июня 2025 года

Депутаты Ставропольской городской думы на внеочередном заседании приняли решение о самороспуске 30 июня 2025 года. Причиной стало увеличение числа жителей краевой столицы, что по закону требует расширения представительного органа власти, сообщил пресс-службе городского парламента.

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Согласно действующему законодательству, в городских округах с населением более полумиллиона человек количество парламентариев не может быть менее 35. Сейчас в Ставрополе работают 30 народных избранников, но на заседании решили увеличить их число до 39.

«Для обеспечения законных интересов горожан сегодня Думе нужен состав из 39 человек. 26 будут избираться по одномандатным округам, а 13 — по партийным спискам. Депутаты обратились ко мне с предложением прекратить полномочия досрочно, чтобы обеспечить ставропольцам должную норму представительства»,— отметил Георгий Колягин.

Осенью планируется провести выборы по новой схеме одномандатных округов. Это первый подобный случай самороспуска в истории Ставрополя.

Николай Аксенов