СК установил причастность четырех подростков к убийству жителя Пятигорска

Следователи установили причастность четырех несовершеннолетних к убийству 20-летнего жителя Пятигорска, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

По данным ведомства, 17 марта в парке 12-летний участник группы применил газовый баллончик против потерпевшего, после чего двое других нанесли ему удары по голове и телу. Затем 14-летний подросток совершил удушение, что привело к смерти потерпевшего от механической асфиксии.

Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений по п. и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Остальные участники подозреваются в групповом хулиганстве с применением насилия и оружия по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и оружия к потерпевшему, группой лиц).

В рамках расследования допрошено более 20 свидетелей, изъяты записи камер видеонаблюдения, проводится анализ переписок участников в мессенджерах и социальных сетях. Назначен комплекс судебных экспертиз. Окончательная квалификация действий каждого участника будет определена после завершения всех следственных мероприятий.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о расследовании убийства.

Тат Гаспарян