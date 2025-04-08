В сравнении с 2023 годом объем инвестиций в Ставрополе вырос на 28,5%

Объем инвестиций в основной капитал Ставрополя в 2024 году, не учитывая бюджетные средства, составил 132 млрд руб. при запланированных 111 млрд руб. Этот показатель на 28,5% превышает уровень 2023 года, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Инвесторы готовятся к началу реализации в 2025 году в городе еще 10 инвестпроектов стоимостью порядка 2,7 млрд руб., предполагающих создание более 500 рабочих мест»,— рассказал глава города Иван Ульянченко.

Существенная часть внебюджетного финансирования поступает в город благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов при сопровождении городских властей. Сейчас продолжается реализация 14 инвестпроектов на сумму 18,02 млрд руб., которые обеспечат создание не менее 1,2 тыс. рабочих мест.

Николай Аксенов