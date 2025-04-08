В сравнении с 2023 годом объем инвестиций в Ставрополе вырос на 28,5%
Объем инвестиций в основной капитал Ставрополя в 2024 году, не учитывая бюджетные средства, составил 132 млрд руб. при запланированных 111 млрд руб. Этот показатель на 28,5% превышает уровень 2023 года, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Инвесторы готовятся к началу реализации в 2025 году в городе еще 10 инвестпроектов стоимостью порядка 2,7 млрд руб., предполагающих создание более 500 рабочих мест»,— рассказал глава города Иван Ульянченко.
Существенная часть внебюджетного финансирования поступает в город благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов при сопровождении городских властей. Сейчас продолжается реализация 14 инвестпроектов на сумму 18,02 млрд руб., которые обеспечат создание не менее 1,2 тыс. рабочих мест.