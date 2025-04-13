Главные новости за 7–13 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края заключило соглашение о сотрудничестве с инвестиционной платформой AIM Congress, действующей под эгидой правительства Абу-Даби.

В Краснодарском крае планируется строительство 15 объектов инфраструктуры за счет средств курортного сбора. Проекты направлены на улучшение туристической привлекательности региона.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) опровергло информацию о планах построить гостиничный комплекс стоимостью 6,2 млрд руб. на территории бывшей судоверфи в Лазаревском районе Сочи.

В Краснодаре разработали подробные схемы движения автомобилей и пешеходов на время ремонта Тургеневского моста. Грузовой транспорт направят в объезд.

Экс-депутат Государственной думы от ЛДПР Юрий Напсо обратился в Верховный суд России (ВС) с повторным иском об оспаривании решения о лишении его депутатского мандата.

Компания депутата ЗСК требует более 850 млн руб. с фонда «Моя Кубань».

Администрация Сочи сформировала земельный участок площадью 10 га в селе Илларионовка Адлерского района для строительства нового кладбища. Ранее на территории планировалось возвести крематорий.

На побережье Краснодарского края за месяц нашли более 100 погибших дельфинов. Особенно заметен был рост выбросов особей в Новороссийске, где только в первую неделю марта зафиксировано пять случаев.

Роспотребнадзор выявил отклонения от санитарных нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района Кубани, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов.

Глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута.

Министерство транспорта России опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о введении 15 апреля платного проезда по трассе А-289, соединяющей Краснодар с Крымским мостом.

Полет в космос оказался на 35% дешевле премиальной квартиры в Сочи. Cредняя цена 1 кв. м в элитном сегменте рынка на курорте составляет 2 млн руб.