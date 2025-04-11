Полет в космос оказался на 35% дешевле премиальной квартиры в Сочи

Стоимость суборбитального полета на корабле Delta от Virgin Galactic составляет 51,6 млн руб. при расчете по курсу 86 руб. за доллар. Это на 35% ниже средней цены премиального жилого лота в Сочи — 80 млн руб, сообщается в аналитике агентства Golden Brown.

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По данным исследования, средняя цена 1 кв. м в элитном сегменте сочинского рынка составляет 2 млн руб. При стандартной площади объекта 40 кв. м стоимость объекта достигает 80 млн руб.

Эксперты отмечают, что при использовании ипотеки с первоначальным взносом 50% и сроком кредита 30 лет по текущей ставке 26–28% покупатель мог бы совершить шесть космических полетов вместо приобретения жилья.

Вместе с тем спрос на премиальную недвижимость в Сочи в марте 2025 года вырос на 3% в годовом выражении. В отдельных проектах цена превысила 2,5 млн руб. за кв. м. По данным Golden Brown, динамика цен в сегменте опережает показатели рынков Дубая, Нью-Йорка и Женевы.

Корабли Delta планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2026 году. Каждое судно рассчитано на шесть пассажиров с возможностью полного выкупа.

Анна Гречко