На месте запланированного крематория в Сочи построят кладбище

Администрация Сочи сформировала земельный участок площадью 10 га в селе Илларионовка Адлерского района для строительства нового кладбища. Ранее на территории планировалось возвести крематорий, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на управление по организации похоронного дела мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Строительство крематория было включено в генеральный план города. В мае 2024 года городская администрация запросила у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разъяснения о возможности возведения здания по концессионному соглашению. Ведомство пояснило, что похоронные объекты не входят в перечень объектов, доступных для концессионных соглашений по действующему законодательству, что делает строительство невозможным.

В управлении по организации похоронного дела также отметили, что ситуация с земельными ресурсами для захоронений в городе остается стабильной. Вместе с тем из-за роста населения администрация Сочи работает над приведением территориальных зон в соответствие с функциональными зонами Генерального плана для расширения существующих кладбищ.

Согласно Генеральному плану, свободная площадь для захоронений в границах действующих кладбищ составляет 97,1 га. Для достижения нормативных показателей планируется выделить новые территории для ритуальной деятельности общей площадью 63,59 га. К расчетному сроку суммарная площадь кладбищ, свободная для захоронений, составит 160,69 га, что полностью удовлетворит потребности города в ритуальном обслуживании населения.

В 2024 году в Сочи утвердили проект «Цифровизация мест захоронения города Сочи», который позволит создать информационную базу примерно 200 тыс. мест захоронений с последующим размещением данных на портале «Госуслуги».

Анна Гречко