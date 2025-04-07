ОСК опровергла планы по строительству гостиницы в Сочи за 6,2 млрд рублей

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) опровергло информацию о планах построить гостиничный комплекс стоимостью 6,2 млрд руб. на территории бывшей судоверфи в Лазаревском районе Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появились сведения о том, что компания планирует возвести на участке в 7 га гостиничный комплекс более чем на 700 номеров с современной инфраструктурой. В публикациях утверждалось, что соглашение о реализации проекта с первоначальным объемом инвестиций 5 млрд руб. было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Также сообщалось, что строительство планировалось завершить до 2030 года с созданием 440 рабочих мест. Как писали новостные издания со ссылкой на мэрию Сочи, проект якобы находился на стадии разработки концепции. Участок должен был освободиться после переноса судоверфи в Темрюк.

Нурий Бзасежев