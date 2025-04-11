Роспотребнадзор: на пляжах Анапы и Темрюкского района найдены отклонения от норм

Роспотребнадзор выявил отклонения от санитарных нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в ведомстве агентству «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты обследовали 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе. Проверки проводились с февраля по апрель 2025 года. За этот период было взято более 8 тыс. проб и проведено свыше 17 тыс. исследований.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в морской воде акватории пляжей в зоне чрезвычайной ситуации периодически фиксируются загрязнения.

При этом в других курортных зонах — Сочи, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, муниципальном образовании Лазаревское, Новороссийске, Республике Крым и Севастополе — нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и песка не обнаружено.

Специалисты продолжают ежедневный лабораторный контроль окружающей среды и рыбной продукции в Краснодарском крае и Республике Крым.

Официального санитарного заключения о безопасности пляжей в Крыму и Краснодарском крае, в частности в Анапе, после аварии с танкерами пока нет, сроки его готовности не определены. Об этом 9 апреля сообщил начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов на круглом столе в Совете Федерации