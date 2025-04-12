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Минтранс опроверг информацию о платном проезде по трассе Краснодар — Керчь

Министерство транспорта России опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о введении 15 апреля платного проезда по трассе А-289, соединяющей Краснодар с Крымским мостом, пишет «РГ».

Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Первоначально скриншоты якобы служебного документа с тарифами были размещены в украинских медиа, откуда распространились по региональным сообществам в социальных сетях. В Минтрансе заявили, что в ближайшей перспективе никаких изменений на данной автомагистрали не предвидится.

Власти Крыма выступили с предупреждением об ответственности за распространение недостоверных сведений по статье 13.15 КоАП и призвали граждан тщательнее проверять информацию, обращаясь к официальным ресурсам.

Лия Пацан

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