Власти Краснодара опубликовали схему проезда по Тургеневскому мосту

В Краснодаре разработали подробные схемы движения автомобилей и пешеходов на время ремонта Тургеневского моста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Жители Краснодара и гости из Республики Адыгея! С 16 апреля физически начинаем ремонт Тургеневского моста. Вся техника и рабочие готовы»,— написал господин Наумов.

По его словам, в ночь с 15 на 16 апреля 2025 года стартует первый этап капитального ремонта Тургеневского моста. Половина путепровода будет закрыта, на другой — организуют двустороннее движение.

Общественный транспорт продолжит полноценно курсировать по мосту. Весь грузовой транспорт направят в объезд.

Для водителей организуют проезд по левой стороне моста в обоих направлениях. Одностороннее движение введут на спуске с моста по улицам имени Буденного и имени Братьев Игнатовых.

Для пешеходов тротуар с левой стороны моста останется доступным для движения в обоих направлениях. Под мостом путь закроют на двух участках, поэтому пешеходам придется подниматься на мост.

Грузовики будут перенаправлены по другим маршрутам. С целью обеспечения безопасности движения и контроля дорожной ситуации будут организованы дежурства сотрудников ДПС.

Алена Воробьева