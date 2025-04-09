Кубань заключила с ОАЭ инвестиционное соглашение

Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края заключило соглашение о сотрудничестве с инвестиционной платформой AIM Congress, действующей под эгидой правительства Абу-Даби. Документ направлен на развитие деловых связей между компаниями из региона и государствами Персидского залива, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как пояснила директор агентства Юлия Приходько, соглашение предполагает создание совместных инициатив, направленных на привлечение капитала, сопровождение инвестиционных проектов и повышение их конкурентоспособности. В рамках сотрудничества планируется организация мероприятий с участием бизнеса, обмен рыночной информацией, а также продвижение проектов как в России и ОАЭ, так и на третьих рынках.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, участие региона в международной инвестиционной выставке в Абу-Даби подтвердило высокий интерес бизнеса ОАЭ к югу России. Одним из потенциальных партнеров выступает AD Ports Group — портово-логистический оператор, уже обозначивший ключевые направления для взаимодействия и выразивший готовность посетить край с деловым визитом.

Вячеслав Рыжков