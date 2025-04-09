Экс-депутат от Кубани Юрий Напсо обжалует лишение мандата в ВС РФ

Экс-депутат Государственной думы от ЛДПР Юрий Напсо обратился в Верховный суд России (ВС) с повторным иском об оспаривании решения о лишении его депутатского мандата. Первое обращение парламентария было отклонено, сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 3 апреля 2025 года Госдума досрочно прекратила полномочия Юрия Напсо, представлявшего интересы Краснодарского края и Ростовской области. Основанием стало его отсутствие в парламенте более 200 дней без официальных объяснений. За лишение парламентария депутатского мандата проголосовал 321 депутат. Об этом сообщал первый заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев. Во время обсуждения этого вопроса на пленарном заседании трансляция была отключена.

Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо объяснил двухлетнее отсутствие в парламенте больничными и согласованными отпусками. По словам чиновника, полгода он находился в неоплачиваемом отпуске, а остальное время — на больничном.

Анна Гречко