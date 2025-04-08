Компания депутата ЗСК требует более 850 млн рублей с фонда «Моя Кубань»

ООО «СтройЮгРегион», зарегистрированное в Новороссийске и подконтрольное депутату Законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко, подало иск к Фонду содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» в Арбитражный суд региона. Компания требует взыскания задолженности в размере 801,97 млн руб. и начисленной неустойки в 52,16 млн руб. Подробности иска в открытых материалах дела пока не приведены, пишет «Ъ-Новороссийск».

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Истец также направил в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета на регистрационные действия с имуществом ответчика со стороны регионального управления Росреестра, а также о наложении ареста на активы фонда. Однако суд в удовлетворении просьбы отказал, указав на отсутствие доказательств, подтверждающих риск неисполнения возможного судебного решения.

Связаться с представителями «СтройЮгРегиона» для получения комментариев изданию не удалось. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», компания с 2010 года осуществляет деятельность в сфере дорожного строительства. В 2024 году ее выручка составила 14,4 млрд руб., чистая прибыль — 9,8 млн руб.

Фонд «Моя Кубань», учрежденный Союзом дорожников Кубани в 2017 году, специализируется на оказании финансовых услуг за пределами страхового и пенсионного секторов. По итогам 2024 года организация отчиталась о чистой прибыли в размере 2,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков