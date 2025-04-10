За март в Новороссийске, Анапе и Геленджике нашли 20 мертвых дельфинов

В акватории Черного моря у побережья Краснодарского края за март были зафиксированы случаи выброса дельфинов на берег. По информации Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», в пределах Новороссийска, Анапы, Геленджика и прилегающих к ним территорий обнаружено 20 особей, пишет «Ъ-Новороссийск». Среди погибших — белобочки и азовки с визуально выраженными кожными поражениями, в ряде случаев — в критическом состоянии. Все попытки волонтеров оказать помощь оказались безуспешны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Особенно заметен был рост выбросов в Новороссийске, где только в первую неделю марта зафиксировано пять случаев. Так, 10 марта млекопитающее выбросило на пляж Кристалл, на следующий день — на берег пляжа Алексино. 28 марта в той же локации обнаружена белобочка с признаками дерматологического поражения, точные причины которого будут установлены после лабораторного анализа.

Сезон выбросов дельфинов в Черном море традиционно продолжается с марта по июнь. По оценкам специалистов, он может быть обусловлен как биологическими, так и техногенными факторами, включая воздействие загрязняющих веществ. Ранее директор «Дельфы» Татьяна Белей указывала, что после крушения танкеров в районе Керченского пролива на побережье Кубани отмечен мор как минимум 84 дельфинов. Экологи не исключают наличие отложенных токсикологических последствий, вызванных накоплением вредных веществ в тканях животных.

Научно-экологический центр «Дельфа», действующий с 2017 года, занимается оказанием помощи травмированным и заболевшим китообразным, а также мониторингом ситуации в прибрежных зонах.

Вячеслав Рыжков