В парламенте Ирана пригрозили жестким ответом на агрессию США
Иран не намерен начинать войну, но даст жесткий ответ на любую агрессию США или Израиля против своей территории. Об этом заявил член парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.
«Иран никогда не начнет войну, но, если будет совершена хоть малейшая агрессия против иранской территории, агрессоров (США или Израиль.— "Ъ"), несомненно, ждет жесткий и достойный сожаления ответ»,— сказал парламентарий «РИА Новости». Какими могут быть ответные меры, он не уточнил.
Делегация Ирана сегодня, 12 апреля, прибыла в Оман на переговоры с представителями США. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф говорил, что США намерены добиться сворачивания иранской ядерной программы. По его словам, Вашингтон готов идти на компромиссы с Тегераном. Портал Axios писал, что Иран на переговорах может предложить США обсудить временную ядерную сделку.
После вступления в должность в январе президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана возобновить переговоры по ядерной сделке взамен той, из которой по его же инициативе США вышли в 2018 году. Тегеран согласился вести переговоры только при посредничестве.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы "все включено"».