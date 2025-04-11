Уиткофф заявил о готовности США на компромиссы в переговорах с Ираном

США готовы идти на компромиссы в переговорах с Ираном по поводу ядерной программы Исламской Республики, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

При этом позиция США в переговорах заключается в сворачивании иранской ядерной программы, сказал господин Уиткофф The Wall Street Journal. В случае отказа иранской стороны спецпосланник обратится к президенту США Дональду Трампу с целью определить дальнейший план действий.

Американский госсекретарь Марко Рубио сообщал, что 12 апреля состоятся прямые переговоры Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Ирана. В этот день в Омане должны пройти ирано-американские консультации по ядерной сделке. Тегеран, в свою очередь, заявлял, что переговоры будут непрямые.

Вскоре после начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по ядерной сделке взамен той, из которой по его же инициативе США вышли в 2018 году. Тегеран согласился вести переговоры только при посредничестве. Американский президент пригрозил Исламской Республике «невиданными бомбардировками» в случае отказа от обсуждения сделки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».

Елизавета Шмакова