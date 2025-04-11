Axios: Иран предложит США временную ядерную сделку

Иран на предстоящих переговорах с США в Омане может предложить обсудить временную ядерную сделку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, иранские власти считают, что согласовать «технически сложную» всеобъемлющую сделку за два месяца нереально, и они хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации.

По данным портала, временное соглашение могло бы включать приостановку некоторых работ Тегерана по обогащению урана, сокращение запасов урана, обогащенного на 60%, и предоставление инспекторам ООН больше доступа к ядерным объектам страны. В рамках соглашения Иран также может потребовать, чтобы президент США Дональд Трамп приостановил свою кампанию «максимального давления» на иранскую экономику. Неизвестно, согласится ли он на это.

После начала его второго президентского срока господин Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по ядерной сделке взамен той, из которой по его же инициативе США вышли в 2018 году. Тегеран согласился на переговоры только при посредничестве. Делегации двух стран встретятся 12 апреля в Омане. В этот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прямые переговоры с «высокопоставленным представителем» Ирана.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы «все включено»».