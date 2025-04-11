Главные новости за 11 апреля. Новороссийск
В Новороссийске объявили штормовое предупреждение.
Новороссийскую хамсу впервые закупят в Турции.
Власти Геленджика отреагировали на видео с танцами школьниц на кладбище.
В Новороссийске площадь тления мусорного полигона сокращена до 160 «квадратов».
Пляжи Новороссийска пригодны для купания в море.
В Новороссийске в ДТП погиб 18-летний подросток.
Старинный дом в Новороссийске снесут после государственной экспертизы.
В Новороссийске запустят семь маршрутных автобусов на Радоницу к кладбищу.
Через порты Новороссийска и Туапсе с начала года ввезено 165 партий клубники.
Спортсмен из Новороссийска представит Россию на чемпионате Европы.
Ретро-поезд «Победа» остановится в Новороссийске 12 апреля.