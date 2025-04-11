Главные новости за 11 апреля. Новороссийск

В Новороссийске объявили штормовое предупреждение.

Новороссийскую хамсу впервые закупят в Турции.

Власти Геленджика отреагировали на видео с танцами школьниц на кладбище.

В Новороссийске площадь тления мусорного полигона сокращена до 160 «квадратов».

Пляжи Новороссийска пригодны для купания в море.

В Новороссийске в ДТП погиб 18-летний подросток.

Старинный дом в Новороссийске снесут после государственной экспертизы.

В Новороссийске запустят семь маршрутных автобусов на Радоницу к кладбищу.

Через порты Новороссийска и Туапсе с начала года ввезено 165 партий клубники.

Спортсмен из Новороссийска представит Россию на чемпионате Европы.

Ретро-поезд «Победа» остановится в Новороссийске 12 апреля.