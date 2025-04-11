В Новороссийске в ДТП погиб 18-летний подросток

Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пассажир 2006 года рождения. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Госавтоинспеция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Новороссийска Фото: Госавтоинспекция Новороссийска

«По предварительным данным, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Kia, двигаясь по улице Шоссейная со стороны улицы Котанова в сторону Волгоградской, в районе дома №126 пропустил съезд с проезжей части, после чего произошло опрокидывание транспортного средства»,— рассказал командир ОР ДПС Управления МВД России по Новороссийску, капитан полиции Владимир Баев.

В результате аварии пассажир 2006 года рождения погиб на месте, еще двое пассажиров получили травмы и были доставлены в городскую больницу №1.

Алена Воробьева