Ретро-поезд «Победа» остановится в Новороссийске 12 апреля

Исторический состав, который традиционно курсирует по стране в преддверии Дня Великой Победы, сделает остановку в Новороссийске 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В город-герой Новороссийск легендарный состав прибывает 12 апреля в 11:00. На платформе железнодорожного вокзала он простоит до 16:00»,— говорится в сообщении.

Ретро-поезд «Победа» сформирован из подвижного состава времен Великой Отечественной войны: крытые товарные вагоны (теплушки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Во главе ретро-поезда — паровоз серии ФД20, который был построен в конце 30-х годов XX века. Паровозы и вагоны — действующие экспонаты из экспозиции музея железнодорожной техники Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Впервые в предпраздничный тур ретро-поезд «Победа» отправился 15 лет назад, в 2010 году. За это время маршрут поезда неоднократно менялся, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов. В 2025 году поезд остановится в 10 городах, среди которых — Махачкала, Гудермес, Назрань, Нальчик, Владикавказ, Минеральные Воды, Тихорецк, Краснодар, Новороссийск.