Власти Геленджика отреагировали на видео с танцами школьниц на кладбище

Школьницы из Геленджика записали видео с извинениями после того, как сняли свои танцы на кладбище. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале заместителя главы Геленджика по социальным вопросам Янины Скориковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Скорикова. Соцблок Фото: Telegram-канал Скорикова. Соцблок

«В социальных сетях разлетается видео, где две школьницы безобразничают на кладбище. Конечно, мы все расстроены поступком девочек. Видимо, в силу своего юного возраста, а они учатся в четвертом классе, этим школьницам еще не пришлось пережить боль утраты. После всех разбирательств в полиции и бесед в школе, мне кажется, они осознали, что были неправы»,— написала госпожа Скорикова.

Девочки 10 и 11 лет учатся в средней школе №2 им. адмирала Ушакова в Геленджике. После опубликованного видео с их танцами на кладбище полиция провела проверку и установила личности несовершеннолетних. С их родителями была проведена беседа.