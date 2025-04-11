В Новороссийске снесут старинный дом после государственной экспертизы

Старинный многоквартирный дом в Новороссийске по адресу ул. Козлова, 13, подлежит сносу, поскольку не является объектом культурного наследия. Об этом в своем Telegram-канале в ответ на публикации СМИ о сносе старинного здания сообщила пресс-служба муниципального казенного учреждения (МКУ) Управление строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Многоквартирный дом был признан аварийным еще в 2019 году. Здание было подготовлено к сносу. Проект демонтажа прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

«При разработке проекта демонтажа в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края запрошены сведения о возможности выполнения мероприятий по сносу. Согласно полученному ответу, здание, расположенное по адресу ул. Козлова, 13 объектом культурного наследия не является, в зоны охран и защитные зоны объектов культурного наследия не входит»,— говорится в сообщении.

В феврале 2025 года объект капитального строительства был передан на праве оперативного управления МКУ «Управление строительства» для проведения мероприятий по сносу. Четырехэтажный дом на улице Козлова, 13 был построен в 1924 году. Историческую ценность здание не представляет.