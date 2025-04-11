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Пляжи Новороссийска пригодны для купания в море

Отклонения от норм на пляжах Новороссийска не обнаружены. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В Роспотребнадзоре отметили, что в морской воде акватории пляжей Новороссийске и Геленджика нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и песка не обнаружено. При этом отклонения от норм зафиксированы на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края.

Проверки проводились с февраля по апрель 2025 года. За этот период было взято более 8 тыс. проб и проведено свыше 17 тыс. исследований.

Алена Воробьева

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