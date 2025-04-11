Через порты Новороссийска и Туапсе с начала года ввезено 165 партий клубники

Под контролем Россельхознадзора через морские порты Кубани в Новороссийске и Туапсе с начала 2025 года ввезено 165 партий свежей клубники. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Свежая ягода общий весом более 2,1 тыс. т поступила через морской порт в Новороссийске и Туапсе. Основные экспортеры — Египет и Турция.

«По результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в отношении данных партий нарушений не выявлено. Подкарантинная продукция разрешена к ввозу на территорию РФ»,— говорится в сообщении.

В первом квартале 2025 года в Новороссийске и других пунктах пропуска на Кубани допущено к ввозу более 440 тыс. т цитрусовых. Из-за выявления 10 видов карантинных объектов сотрудниками Южного межрегионального Управления Федеральной службы Россельхознадзора запрещено к ввозу 285 партий. При проверке завезенных партий в морской порт «Новороссийск» были выявлены живые личинки средиземноморской плодовой мухи.

Алена Воробьева