В Новороссийске площадь тления мусорного полигона сокращена до 160 «квадратов»

Площадь тления мусорного полигона в Новоссийске сокращена со 180 кв. м. до 160 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

В ликвидации подслойного тления на мусорном полигоне задействовано 22 человека, 13 единиц техники. По состоянию на 12:00 сегодня, 11 апреля, совершено 5,8 тыс. рейсов, отсыпано 78,4 тыс. кубометров грунта.

В работе два экскаватора, один бульдозер, пять самосвалов и четыре водовозки. Утром 11 апреля площадь горящего полигона сократилась до 180 кв. м.