В Новороссийске площадь тления мусорного полигона сокращена до 160 «квадратов»
Площадь тления мусорного полигона в Новоссийске сокращена со 180 кв. м. до 160 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийска.
Фото: Юрий Березнюк
В ликвидации подслойного тления на мусорном полигоне задействовано 22 человека, 13 единиц техники. По состоянию на 12:00 сегодня, 11 апреля, совершено 5,8 тыс. рейсов, отсыпано 78,4 тыс. кубометров грунта.
В работе два экскаватора, один бульдозер, пять самосвалов и четыре водовозки. Утром 11 апреля площадь горящего полигона сократилась до 180 кв. м.