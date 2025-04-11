Новороссийскую хамсу впервые закупят в Турции

Хамсу, выловленную рыбодобывающими предприятиями в акватории Новороссийска, впервые закупят в Турции. Об этом глава ассоциации рыбодобывающих предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа Юрий Атанов рассказал «НР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сезон добычи хамсы прошел успешно. Общий объем вылова остался на уровне прошлых лет, заявил также Юрий Атанов.

В этом сезоне хамса из Новороссийска впервые заинтересовала турецких импортеров. По словам господина Атанова, для Турции российский улов выгодней собственного улова.

В отличие от россиян, в Турции предпочитают жареную хамсу. Блюдо hamsi tava считается национальным. Гурманы предпочитают хамсу из Азовского моря — в период путины она проходит путь через Керченский пролив до акватории Черного моря в Новороссийске и Геленджике.

В Новороссийске с 2017 года проводится «Хамса Фест» — традиционный событийный гастрономический фестиваль черноморской рыбы. В этом году он занял второе место на III Международном конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района — PRO-туризм».

У новороссийцев особое отношение к хамсе еще с Великой Отечественной войны, когда эта маленькая рыбка помогла людям выжить. В 2017 году на набережной Новороссийска был открыт единственный в мире памятник хамсе.

Алена Воробьева