В Новороссийске объявили штормовое предупреждение
Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) объявил штормовое предупреждение на 11-12 апреля. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.
Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ
По данным штормового предупреждения ЦГМС Кубани, местами в крае ожидается сильный дождь, усиление южного и юго-западного ветра до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Высота волн 2-4 м.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный) на единый номер вызова экстренных оперативных служб —112.