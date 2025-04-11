В Новороссийске объявили штормовое предупреждение

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) объявил штормовое предупреждение на 11-12 апреля. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ

По данным штормового предупреждения ЦГМС Кубани, местами в крае ожидается сильный дождь, усиление южного и юго-западного ветра до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Высота волн 2-4 м.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный) на единый номер вызова экстренных оперативных служб —112.

Алена Воробьева