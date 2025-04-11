В Новороссийске запустят семь маршрутных автобусов на Радоницу к кладбищу

Семь дополнительных маршрутных автобусов запустят в Новороссийске на Радоницу 29 апреля к кладбищу «Кабахаха». Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«К кладбищу "Кабахаха" запустим еще семь маршрутных автобусов. На площади Свободы так же, как и в прошлом году, установим дублирующую остановку для рейсов в том же направлении. На случай возникновения аварийных ситуаций и оперативного их решения на месте подъезда к кладбищу организуем дежурство спецтехники»,— прокомментировал господин Кравченко.

Радоница (день поминовения усопших после христианской Пасхи) в этом году приходится на 29 апреля. Традиционно в Краснодарском крае Радоница объявлена нерабочим днем. В Новороссийске для обеспечения правопорядка и регулировки движения в районе кладбищ в этот день будет организовано дополнительное дежурство дорожных служб, полиции и казаков.

В пасхальную ночь 20 апреля в Новороссийске частично ограничат движение на трех улицах. Праздничные богослужения на Пасху пройдут в 21 храме Новороссийска. Общественный транспорт будет работать до 05:00.

Алена Воробьева