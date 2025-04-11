Спортсмен из Новороссийска представит Россию на чемпионате Европы

Новороссиец Валерий Ендовицкий вошел в состав сборной команды России на предстоящий чемпионат Европы по самбо и дзюдо. Об этом сообщили в Telegram-канале СК «Патриот» им. А. В. Фомина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал СК Патриот им. А. В. Фомина Фото: Telegram-канал СК Патриот им. А. В. Фомина

Сегодня стало известно, что Европейский союз дзюдо (EJU) допустил сборную России до участия в командном чемпионате Европы 2025 года по дзюдо в нейтральном статусе. Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Черногории с 22 по 27 апреля 2025 года.

Валерий Ендовицкий примет в нем участие в весовой категории свыше 100 кг. Спортсмен из Новороссийска занимает 10 строчку мирового рейтинга в этой категории. В марте этого года господин Ендовицкий победил бронзового призера Олимпийских игр Алишера Юсупова на турнире «Большой шлем» в Ташкенте.

Валерий Ендовицкий — российский дзюдоист. Призер чемпионата Европы 2023 года. Двукратный чемпион России. Мастер спорта международного класса по дзюдо.

Алена Воробьева