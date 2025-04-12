Ни победителей, ни побежденных

В середине апреля 1905 года сначала французское правительство, а затем и президент США Теодор Рузвельт ответили согласием на просьбы японских дипломатов о посредничестве в мирных переговорах с Россией. Впереди еще было сражение в Цусимском проливе, до заключения Портсмутского мира оставалось больше четырех месяцев, но работа над «сделкой» началась. Корреспондент «Ъ» Иван Тяжлов обратил внимание, что уже тогда война на поле боя сопровождалась информационной войной и попытками внутриполитических диверсий. При этом их организаторы вполне могли стать инициаторами мирных переговоров, а вчерашние противники иногда получали шанс стать союзниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арендованный у Китая Порт-Артур к 1904 году был главной военной гаванью Российской Империи на Дальнем Востоке. Сейчас бывший Порт-Артур — район Люйшунь города Далянь. Далянь во времена российской аренды назывался Дальним. Сегодня население Даляня превышает 7,4 млн человек

Фото: Государственный исторический музей Арендованный у Китая Порт-Артур к 1904 году был главной военной гаванью Российской Империи на Дальнем Востоке. Сейчас бывший Порт-Артур — район Люйшунь города Далянь. Далянь во времена российской аренды назывался Дальним. Сегодня население Даляня превышает 7,4 млн человек

Фото: Государственный исторический музей

Предложения резидента

В июле 1904 года японские войска готовились замкнуть кольцо блокады вокруг Порт-Артура — русской крепости и гавани на Ляодунском полуострове в северной части Желтого моря. Война шла уже почти полгода и пока складывалась неудачно для русских. Тем неожиданнее в этой ситуации прозвучало первое предложение о переговорах.

Резидент-министр Японии в Лондоне Хаяси Тадасу через третьих лиц неофициально передал такое предложение послу Российской Империи Александру Бенкендорфу: японская сторона готова была приступить к обсуждению условий мира, если инициатором формально станет Россия.

Хотя полная блокада Порт-Артура выглядела неизбежной, идея просить Токио о мире была отвергнута Санкт-Петербургом: там уже осознали тяжесть войны, оказавшейся и не такой маленькой, и не такой победоносной, но сигнал о переговорах сочли скорее признаком ослабления противника.

Хаяси Тадасу до назначения в Лондон успел послужить резидент-министром в Пекине и Петербурге — последний факт мог сыграть роль в формировании его личного отношения к России. Чуть позже он получит ранг посла в Великобритании, а потом станет участником подготовки и подписания русско-японских конвенций 1907 и 1910 годов.

После сдачи Порт-Артура 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года) Хаяси повторил попытку, действуя через германскую дипмиссию в Лондоне и лично барона Германа Эккардштейна. Предложение и на этот раз подразумевало, что Россия первой попросит мира. Но оно вновь было отвергнуто, хотя русские к этому моменту утратили контроль над своим главным опорным пунктом на Ляодунском полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резидент-министр, а позже первый посол Японии в Лондоне Хаяси Тадасу (1850–1913), вероятно, был одним из первых, кто пытался организовать русско-японские переговоры в ходе войны 1904–1905 годов

Фото: National Portrait Gallery Резидент-министр, а позже первый посол Японии в Лондоне Хаяси Тадасу (1850–1913), вероятно, был одним из первых, кто пытался организовать русско-японские переговоры в ходе войны 1904–1905 годов

Фото: National Portrait Gallery

Японский городовой

Столкновение с Японией стало первой и последней колониальной войной, которую Россия вела против интенсивно развивающейся державы. Кампании в Восточной Европе и на Кавказе, в которых империя участвовала в XVIII–XIX веках, никому в голову не приходило объявлять колониальными. Россия подчинила огромные и разнообразные территории от Армении до Финляндии, но там ее действия воспринималась примерно так же, как и действия ее более или менее удачливых соседей и соперников — Швеция (до утраты Финляндии в начале XIX века), Германской, Австрийской (позже Австро-Венгерской) и Османской империй.

Присоединение Туркестана (завершилось в 1890-х) соперники понимали уже как чистый колониализм. Прежде всего так думали в Британии, которая сама стремилась в Центральную Азию с юга и рассматривала Россию как конкурента. В марте 1885 года афганский отряд, руководимый британскими инструкторами, впервые столкнулся с русским отрядом: в бою у Кушки афганцы были рассеяны, а итогом едва не стала русско-английская война.

Интерес к Дальнему Востоку — в частности, к продвижению своих интересов за пределы собственных границ — Российская Империя начала активно проявлять в царствование Александра III. К этому времени относятся первые попытки формализовать русское торговое и военное присутствие в Корее — от них, впрочем, пришлось отказаться, в том числе из-за того, что еще не был готов Транссиб — магистраль, которая должна была соединить ядро империи с самой восточной ее частью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр III стал первым российским императором, думавшим о Дальнем Востоке и Тихоокеанском регионе в обычных для его эпохи терминах колониальной политики

Фото: Сергей Левицкий / Государственный исторический музей Александр III стал первым российским императором, думавшим о Дальнем Востоке и Тихоокеанском регионе в обычных для его эпохи терминах колониальной политики

Фото: Сергей Левицкий / Государственный исторический музей

В 1896 году Россия договорилась с Китаем о прокладке железнодорожной ветки из Забайкалья во Владивосток через Маньчжурию (Китайско-Восточная железная дорога, КВЖД), а еще через два года — арендовала у китайского правительства Ляодунский полуостров и получила концессию на строительство Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД) от Харбина до Дальнего (Далянь) и Порт-Артура. Это открывало для русских ворота в Корею. В июле 1901 года на КВЖД было открыто временное, а еще через два года — постоянное движение поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Китайско-Восточная железная дорога, проходившая по территории Маньчжурии, кратчайшим путем соединяла Читу с Владивостоком. Ветка Южно-Маньчжурской железной дороги соединила Харбин на КВЖД с Порт-Артуром Фото: wikimedia.org Путь от Москвы до Порт-Артура на поезде занимал две недели — но это если речь шла о скором пассажирском. Воинские эшелоны с солдатами и пушками двигались гораздо медленнее — и в этом была главная проблема первого периода Русско-японской войны Фото: wikimedia.org Следующая фотография 1 / 2 Китайско-Восточная железная дорога, проходившая по территории Маньчжурии, кратчайшим путем соединяла Читу с Владивостоком. Ветка Южно-Маньчжурской железной дороги соединила Харбин на КВЖД с Порт-Артуром Фото: wikimedia.org Путь от Москвы до Порт-Артура на поезде занимал две недели — но это если речь шла о скором пассажирском. Воинские эшелоны с солдатами и пушками двигались гораздо медленнее — и в этом была главная проблема первого периода Русско-японской войны Фото: wikimedia.org

Хотя Япония и Россия вместе с шестью другими державами (Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, США и Франция) участвовали в коалиции, подавлявшей восстание ихэтуаней в Китае в 1899–1901 годах, их отношений это не улучшило: японцы были против русского проникновения в Корею и не проявляли энтузиазма по поводу фактической русской колонизации Маньчжурии. В течение нескольких лет до войны они давали понять, что если с присутствием русских в Маньчжурии еще готовы смириться, то Корея — безусловная красная линия.

Русское правительство эти сигналы игнорировало, полагая, что его военный потенциал несоизмеримо выше японского.

Будущий император Николай II, посетивший Японию в качестве наследника-цесаревича в ходе большого восточного турне 1890–1891 годов, сохранил на память об этом визите не только сделанную в Нагасаки татуировку дракона на предплечье, но и сабельные шрамы после покушения в Оцу (полицейский Цудо Сандзо, успевший нанести цесаревичу два скользящих удара, в том же году умер тюрьме). После покушения Николай Александрович еще несколько дней был в Японии, виделся с ее премьер-министром и с императором Муцухито, но возникшей из-за нападения презрительной неприязни весь этот политес не искоренил. Николай II сильно недооценивал своего дальневосточного соседа и не считал нужным обращать внимание на предупреждения из Токио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 29 апреля (11 мая) 1891 года в Оцу на цесаревича Николая напал местный полицейский с саблей. Человек на рисунке, пытающийся заслонить цесаревича и нейтрализовать нападающего,— греческий принц Георг, составлявший компанию русскому наследнику в путешествии по Азии Фото: Le Petit Journal Николаю II к моменту начала войны с Японией исполнилось 35… Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» а 122-му императору Японии Муцухито, известному также как император Мэйдзи,— 52. Николай II и Муцухито заверяли друг друга в дружбе, затем были злейшими врагами, но вскоре после войны стали союзниками Фото: Kuichi Uchida / Staatliche Museen zu Berlin Следующая фотография 1 / 3 29 апреля (11 мая) 1891 года в Оцу на цесаревича Николая напал местный полицейский с саблей. Человек на рисунке, пытающийся заслонить цесаревича и нейтрализовать нападающего,— греческий принц Георг, составлявший компанию русскому наследнику в путешествии по Азии Фото: Le Petit Journal Николаю II к моменту начала войны с Японией исполнилось 35… Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» а 122-му императору Японии Муцухито, известному также как император Мэйдзи,— 52. Николай II и Муцухито заверяли друг друга в дружбе, затем были злейшими врагами, но вскоре после войны стали союзниками Фото: Kuichi Uchida / Staatliche Museen zu Berlin

Трудности разворота на восток

27 января (8 февраля) 1904 года случилось то, во что многие в России отказывались верить: японцы атаковали русские корабли на внешнем рейде Порт-Артура и в корейском порту Чемульпо. Это произошло через три дня после разрыва дипломатических отношений по инициативе Японии. Началась война.

После этого очень быстро выяснилось, что ни Транссиба, ни сил русского флота не хватает, чтобы осуществить оперативную переброску и развертывание сил, достаточных для успешных действий.

Россия превосходила Японию втрое по населению и более чем впятеро — по численности вооруженных сил с учетом резервистов. Российское командование могло поставить под ружье 4,5 млн человек, а японское — только 850 тыс. Но из 141 млн российского населения к востоку от Байкала проживало лишь около миллиона, а число дислоцированных там военных едва достигало 150 тыс. Нитка Транссиба не могла обеспечить быстрое перемещение войск и военных грузов. Накопить достаточно частей для полноценного развертывания в Маньчжурии российское командование смогло уже после сдачи Порт-Артура.

Вся российская военная и флотская машина была ориентирована на европейскую войну. Значительная часть русских военных кораблей в зоне боевых действий с первых же часов войны оказалась потоплена или блокирована в Порт-Артуре. В помощь Владивостокскому отряду крейсеров необходимо было перемещать корабли с Балтики — для этого им приходилось миновать Балтийские проливы, Гибралтар, Суэцкий канал и Малаккский пролив, преодолевая в общей сложности свыше 25 тыс. км. В мае 1905 года японский флот, укомплектованный в том числе новейшими построенными на иностранных верфях броненосными крейсерами, нанес российской эскадре сокрушительное поражение в Цусимском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поражение в Цусимском проливе 14–15 (27–28) мая 1905 года стало для России одним из символов этой войны — хотя за месяц до Цусимы Япония уже оказалась вынуждена простить иностранные правительства о посредничестве в организации переговоров о мире

Фото: Hulton Archive / Getty Images Поражение в Цусимском проливе 14–15 (27–28) мая 1905 года стало для России одним из символов этой войны — хотя за месяц до Цусимы Япония уже оказалась вынуждена простить иностранные правительства о посредничестве в организации переговоров о мире

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Стоимость войны на отдаленном театре грозила стать непомерной. За полтора года она достигла, по разным оценкам, 2,3–2,5 млрд руб., что заметно превышало доходную часть годового бюджета страны (2,018 млрд руб. в 1904 году). Председатель Комитета министров в 1903–1905 годах Сергей Витте писал, что дальнейшее ведение войны возможно только при условии «печатания бумажных денег», количество которых в обращении с начала конфликта и так удвоилось с 600 млн до 1200 млн руб. По мнению Витте, это могло привести к «полному финансовому, а затем и экономическому краху».

Россию дискредитируют

Отцом первого раунда русско-японских переговоров о мире стал не резидент-министр в Лондоне Хаяси Тадасу, а его коллега в Париже, японский посланник Итиро Мотоно. Мотоно, получивший назначение в Париж в 1901 году, был ключевой фигурой ряда операций японского правительства, направленных на ограничение финансовых возможностей России и на ее внутреннюю дестабилизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дипломату Итиро Мотоно (1862–1918) участие в гибридных операциях против России не помешало стать одним из организаторов мирных переговоров

Фото: Library of Congress Дипломату Итиро Мотоно (1862–1918) участие в гибридных операциях против России не помешало стать одним из организаторов мирных переговоров

Фото: Library of Congress

Франция была основным зарубежным кредитором России. Япония за время войны (1904–1905 годы) четырежды размещала на Западе займы на общую сумму около 800 млн иен (£82 млн), пишет исследователь истории русско-японских отношений Эдуард Барышев: «Свой капитал предоставляли лондонские, нью-йоркские и гамбургские финансисты… Японское правительство не только пыталось помешать новому размещению российского займа во Франции, но и само рассматривало возможность получения французского кредита».

«Россия не попросит нас о мире, пока не потерпит решительного поражения ее армия в Маньчжурии или не будет разгромлен ее новый флот, направляющийся в тихоокеанские воды,— писал Мотоно в Токио в конце февраля 1905-го, через год после начала войны, после сдачи русскими Порт-Артура, но до сражения при Цусиме.— Россия будет предпринимать тщетные попытки вернуть утраченные территории, пока ее азиатская стратегия не потерпит полнейший крах. Единственными трудностями, которые могут заставить российское правительство начать переговоры о мире, являются финансовые трудности или внутренние беспорядки. С финансовой точки зрения, несмотря на действительные трудности, Россия еще не нуждается в принудительной эмиссии бумажных денег и… способна еще в течение долгого времени нести необходимые военные расходы. Ее возможности иностранных займов еще не полностью исчерпаны. Однако… я получил из надежных источников информацию, что размещение нового российского займа в 1,5 млрд франков, подписание которого намечено на апрель, встретится с многочисленными трудностями.

Ко мне неоднократно поступали предложения провести в прессе кампанию по дискредитации российских финансов... Сейчас я думаю, что настал благоприятный момент, и веду переговоры со сведущим в этом деле человеком. Что касается революционного движения, то кажется, что обстановка будет накаляться изо дня в день».

Под «сведущим в этом деле человеком» японский посланник подразумевал Жана (Яна) Филькенгаузена, также известного как Филькенштейн: плодовитого колумниста и редактора журнала La Revue, писавшего под своим именем и под псевдонимами в разные французские издания, сейчас бы, вероятно, назвали политблогером. Он не жалел усилий, чтобы «переформатировать» французское общественное мнение, склонное сочувствовать России, убеждая, что новые займы для Петербурга лишь продлевают бесперспективную войну. Часть этих материалов публиковалась под циничной подписью: «Сторонник русско-французского союза».

С 1893 года Россия и Франция были связаны союзом, Антанта находилась в процессе создания. Но, когда в апреле 1904 года Франция подписала соглашение с Великобританией, в России насторожились: ведь Лондон (и Вашингтон) оказывали поддержку Токио. В Петербурге многие были уверены, что «без обеспечения Америки и Англии Япония не сунулась бы с нами в войну» (так выразил это мнение публицист Михаил Меньшиков).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост Александра III в Париже должен был символизировать нерушимость франко-русской дружбы, но шедшая за десятки тысяч километров Русско-японская война ежедневно проверяла эту дружбу на прочность

Фото: Rijksmuseum Мост Александра III в Париже должен был символизировать нерушимость франко-русской дружбы, но шедшая за десятки тысяч километров Русско-японская война ежедневно проверяла эту дружбу на прочность

Фото: Rijksmuseum

Оппозиция желает России поражения

Кроме кампании, нацеленной на российские отношения с союзниками, японцы развернули агентурную работу в поддержку революционного движения в России. Военные неудачи, как известно, подливали масла в огонь начавшихся в январе 1905 года протестов — правда, скорее социальных и общеполитических, чем антивоенных. Японская деятельность по поддержке протестов во многом опиралась на данные нескольких агентов Итиро Мотоно, отправленных им в Россию в первые же недели войны.

Позже, осенью 1904 года, военные и дипломатические круги в Токио добились от правительства субсидии в 100 млн иен, которые были потрачены на организацию в Париже конференции представителей широкого спектра российских оппозиционных сил. В этом съезде, одним из теневых организаторов которого, по мнению Эдуарда Барышева, был Мотоно, принимали участие «и либералы, и социалисты-революционеры, и националисты» — в том числе из Польши, Финляндии, Грузии и Армении. «Парижское совещание вынесло резолюцию об "уничтожении самодержавия", создании "свободного демократического строя на основе всеобщей подачи голосов" и требовало признания "национальной автономии",— пишет Эдуард Барышев.— Его участники признали "полезным" для "освобождения" России ее поражение в войне с Японией и призывали всячески способствовать этому».

«Весной 1905 года японское военное командование в лице начальника генштаба маршала Ямагато Аритомо выделило крупную сумму в размере 1 млн иен (более 40 млн долларов по современному курсу) на подрывную деятельность в России»,— пишет Эдуард Барышев. Координатором стал полковник Акаси Мотодзиро, бывший военный атташе при японской миссии в Петербурге. После разрыва дипотношений в 1904 году миссия переместилась в Стокгольм, где полковник наладил связь с финским подпольщиком Конни Циллиакусом, а через него — с польскими революционерами, в том числе с Юзефом Пилсудским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Конни Циллиакус (1855–1924), сторонник автономии Финляндии и революции в России, в 1904–1905 годах действовал не без поддержки японской разведки Фото: Finnish Heritage Agency Будущий маршал Юзеф Пилсудский в 1904 году был социалистом и принадлежал к тем, кто мечтал о поражении России в войне с японцами Фото: Национальная библиотека Франции Следующая фотография 1 / 2 Конни Циллиакус (1855–1924), сторонник автономии Финляндии и революции в России, в 1904–1905 годах действовал не без поддержки японской разведки Фото: Finnish Heritage Agency Будущий маршал Юзеф Пилсудский в 1904 году был социалистом и принадлежал к тем, кто мечтал о поражении России в войне с японцами Фото: Национальная библиотека Франции

Президент США стремится заключить сделку

Революционные события и нарастающие финансовые трудности постепенно формировали в Петербурге настрой на завершение боевых действий. Но российские оппозиционеры за рубежом вынашивали слишком далеко идущие планы, а перед японским правительством вставали экзистенциальные вызовы, требующих срочных ответов. Английские, американские и немецкие займы не могли решить для Японии проблему нарастающей нехватки ресурсов. Несмотря на победу при Цусиме, Япония раньше России оказалась на грани финансового краха.

В Токио к апрелю 1905 года поняли, что дестабилизация России изнутри — слишком сложная задача, и решать проблему надо не с воображаемой будущей, а с действующей властью.

5 апреля Итиро Мотоно попросил французское правительство помочь организовать русско-японские переговоры о мире. 13 апреля — за полтора месяца до Цусимы — российские и японские представители провели в Париже раунд консультаций.

Хотя завершился он безрезультатно, пробный шар был пущен. Уже через пять дней посланник Японии в Вашингтоне Такахиру Когоро обратился с просьбой о посредничестве к президенту США Теодору Рузвельту. Рузвельт, который через год получит за урегулирование русско-японского конфликта Нобелевскую премию мира, 18 апреля принял предложение японцев. Но на подготовку к «сделке» у него ушло гораздо больше времени, чем предполагали и в Токио, и в Вашингтоне.

Значительные усилия потребовались в том числе для того, чтобы гарантировать позиции Японии как противовеса России на Дальнем Востоке после завершения войны. Для этого потребовалась, в частности, личная встреча американского военного министра, будущего президента США Уильяма Говарда Тафта с премьером Японии Таро Кацурой, по итогам которой был подписан протокол. Японская сторона, одновременно ведшая переговоры о продлении союза с Великобританией, настаивала на включении Токио в союз с участием Великобритании и США. Это притязание министр Тафт отклонил, пообещав, что правительство США при необходимости и без договора окажет содействие партнерам в Лондоне и Токио. При этом Тафт согласился признать претензии Японии на «военный суверенитет» в Корее, которая сохранила бы при этом право заключать международные соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посреднические заслуги 26-го президента США Теодора Рузвельта (1858–1919) в достижении мира между Россией и Японией были оценены Нобелевским комитетом

Фото: Gerhard Doring / Deutsche Fotothek Посреднические заслуги 26-го президента США Теодора Рузвельта (1858–1919) в достижении мира между Россией и Японией были оценены Нобелевским комитетом

Фото: Gerhard Doring / Deutsche Fotothek

Япония требует стратегического поражения России

Беседа Тафта и Кацуры состоялась 27 июля. После этого, видимо, уже ничто не мешало Рузвельту официально предложить воюющим сторонам встретиться за столом переговоров. Для Николая II было принципиально, чтобы такое предложение не исходило от России — и деловитые американцы взяли эту миссию на себя.

9 (22) августа в Портсмуте (штат Нью-Гемпшир) начались переговоры. Российскую делегацию возглавляли Сергей Витте и российский посол в США граф Роман Розен, до Вашингтона два года работавший во главе дипмиссии в Токио. Японской делегацией руководили министр иностранных дел Комура Дзютаро и посол Японии в США Такахира Когоро.

Согласовать свои интересы, включая в первую очередь остановку боевых действий, в которых только убитыми они потеряли в общей сложности около 100 тыс. человек, сторонам удалось не без труда. Первоначальная переговорная позиция Японии была жесткой. Она предполагала признание русскими полной свободы действий японцев в Корее; отвод русских войск из Маньчжурии; передачу Японии Ляодунского полуострова и ЮМЖД; уплату Россией контрибуции, то есть возмещение всех военных расходов; передачу Японии всех интернированных ею российских судов; передачу Японии оккупированного к тому моменту Сахалина и прилежащих островов; ограничение военно-морских сил России на Дальнем Востоке и предоставление Японии права на лов рыбы вдоль всего российского тихоокеанского побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергею Витте переговоры в Портсмуте принесли графский титул, орден Св. Александра Невского и кресло председателя Совета министров Российской Империи

Фото: Library of Congress Сергею Витте переговоры в Портсмуте принесли графский титул, орден Св. Александра Невского и кресло председателя Совета министров Российской Империи

Фото: Library of Congress

Полусахалинское соглашение

Дипломаты под руководством Витте добились гораздо большего, чем генералы и адмиралы на поле боя.

По корейскому вопросу российская сторона настояла на обязательстве Токио не предпринимать без согласования с корейским правительством никаких действий, затрагивающих корейский суверенитет.

На отвод войск из Маньчжурии согласились при условии одновременного отхода японцев.

Передача Японии права арендовать у Китая Ляодун и соответствующую часть ЮМЖД выглядела скорее почетной капитуляцией, чем уступкой побежденного.

Обе построенные русскими железные дороги в Маньчжурии — из Читы во Владивосток и из Харбина в Порт-Артур — стороны в итоге согласились использовать совместно в коммерческих интересах.

Что касается присутствия русских в северной части Маньчжурии, оно сохранялось как минимум до окончательного поражения Белого движения в Гражданской войне, а частично — до середины XX века. «Харбин оставался типичным русским провинциальным городом в течение 25 лет после революции»,— писал служивший там в начале 1930-х будущий епископ Русской православной церкви за границей, архиепископ Венский и Австрийский Нафанаил.

Делегация Витте и Розена настаивала на том, что в Портсмуте нет ни победителей, ни побежденных: об этом русские заявили на первом же заседании 9 (22) августа. На данном основании они категорически отказались от выплаты контрибуции, за исключением компенсации расходов на содержание военнопленных (должен был последовать их немедленный полный обмен), а также от передачи интернированных судов и от признания любых ограничений военно-морского присутствия на Дальнем Востоке.

Переговоры рисковали провалиться, но угроза продолжения войны вкупе с активным вмешательством администрации Рузвельта сыграла свою роль, и 18 (31) августа процесс возобновился. Теперь японцы были согласны не требовать контрибуций и военно-морских ограничений, а также вернуть России северную часть Сахалина за компенсацию в размере 1,2 млрд иен. Витте и Розен отказались принять условие о выплате, в том числе и после того, как это японское требование попытался поддержать Рузвельт. В итоге Япония уступила часть Сахалина к северу от 50-й параллели, обязавшись не укреплять юг острова и гарантировать свободу судоходства в проливе Лаперуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава японской дипломатии Комура Дзютаро и посланник в Вашингтоне Такахира Когоро едут на переговоры с русской делегацией в Портсмуте. По их одежде легко оценить степень глобализации по крайней мере светского костюма за девять лет до Первой мировой войны

Фото: Library of Congress Глава японской дипломатии Комура Дзютаро и посланник в Вашингтоне Такахира Когоро едут на переговоры с русской делегацией в Портсмуте. По их одежде легко оценить степень глобализации по крайней мере светского костюма за девять лет до Первой мировой войны

Фото: Library of Congress

Почести и беспорядки

Переговоры в Портсмуте продлились две недели и имели результатом «прочный мир», устроивший стороны настолько, что спустя два года договор получил развитие в серии из четырех российско-японских конвенций. Согласно четвертой, подписанной уже в ходе Первой мировой войны в 1916 году, Япония становилась союзником России в борьбе с Центральными державами. В 1925 году Портсмутский мир был признан Советским Союзом. Лишь после поражения Японии во Второй мировой договор 1905 года окончательно утратил силу.

Русско-японская война считается одним из сравнительно немногих российских поражений. О том, кто выиграл дипломатическую схватку в Портсмуте, можно составить представление по реакциям стран на мир, заключенный 23 августа (5 сентября) 1905 года.

Сергей Витте вскоре — хоть и ненадолго — возглавил российское правительство, которое по новым законам называлось Советом министров. Николай II пожаловал ему титул графа и орден Александра Невского. Правда, разочарованные сторонники войны до победного конца присоединили к этому титулу ироническое прозвище — Полусахалинский.

Что касается Японии, то там переговорщики не остались совсем без поощрений: Комура Дзютаро был награжден высшей степенью ордена Восходящего солнца и введен в состав Тайного совета — правда, лишь после того, как завершил труды над Портсмутским миром, обеспечив согласие Пекина на передачу прав аренды Ляодунского полуострова и соответствующей части ЮМЖД.

Но реакция японской общественности на заключенный в Портсмуте мир выразилась в массовых беспорядках в Токио: в день, когда были получены известия о подписании договора, на улицы вышли около 30 тыс. недовольных, которые в течение нескольких часов громили полицейские участки. Погибли 17 человек, несколько сотен были ранены, еще столько же — арестованы. Спорадические выступления продолжались еще несколько месяцев и даже привели к отставке Кабинета министров.