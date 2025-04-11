Трамп заявил, что Маск ему не нужен, но он ему нравится

Президент США Дональд Трамп считает, что глава Департамента госэффективности (DOGE) Илон Мас проделал «фантастическую работу». Господин Трамп сказал об этом на заседании кабинета министров, на котором присутствовал и глава DOGE.

«Мне не нужен Илон ни для чего, но он мне нравится. Говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу»,— убежден американский президент. Он также рассказал, что купил себе машину Tesla (компанией владеет Илон Маск), причем без какой-либо скидки.

Господин Маск был назначен главой DOGE по указу Дональда Трампа в январе 2025 года. По закону предприниматель является «специальным госслужащим» и может работать в администрации США не более 130 дней, которые истекают в последних числах мая. На прошлой неделе Politico писало, что господин Трамп сообщил окружению об уходе Илона Маска с госслужбы в ближайшее время.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Под Илоном Маском закачался пост».